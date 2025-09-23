Siirt'te Anne ve Oğluna Araç Çarpması: İkisi de Yaralı
Siirt-Kurtalan kara yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir anne ve oğlu, ismi öğrenilemeyen bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Siirt- Kurtalan kara yolu Afetevleri Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsen Eker (43) ve oğlu Muhammed Talha Eker'e (11) çarptı.
Kazada, anne ve oğlu yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel