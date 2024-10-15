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Siirt'te Anne ve Anne Adaylarına Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı

Siirt'te Anne ve Anne Adaylarına Uyuşturucuyla Mücadele Konferansı
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Siirt'te düzenlenen 'En İyi Narkotik Polisi Anne' projesi kapsamında, anne ve anne adaylarına yönelik konferansta, uyuşturucuyla mücadelede ailelerin önemine vurgu yapıldı. Vali Kemal Kızılkaya, gençlerimizi zehirleyen uyuşturucuyla kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

Siirt'te anne ve anne adaylarına "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında konferans verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Kemal Kızılkaya, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, çocukların güvenli geleceği için uyuşturucuyla mücadelede iş birliğinin önemini anlattı.

Uyuşturucuyla mücadelenin ailede başladığını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Sağlıklı ve bilinçli aileler, güçlü bireyler ve toplumlar yetiştirir. Bu bakımdan gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine karşı 7/24 esasına göre kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu illet, milletimiz için tehdit olmaktan çıkıncaya kadar azim, inanç ve kararlılıkla mücadele edeceğiz. Görev yaptığım bu kadim şehirde yaklaşık bir yıldır uyuşturucuyla mücadele konusunda emniyet, jandarma ve istihbarat birimlerimizle yoğun operasyonlar yürütüyoruz. 2024 yılı itibarıyla 591 uyuşturucu olayı yaşandı ve bu kapsamda 712 kişi gözaltına alındı. 2023 yılında 5 bin 368 kişiye ulaşmışken, 2024 yılı itibarıyla bu sayı yüzde 60,34 oranında artarak 8 bin 607 kişiye ulaştı. 2023 yılı eylül ayına kıyasla geçen ay uyuşturucuyla mücadelede güvenlik güçlerimizin inisiyatifiyle operasyonlarda yüzde 100 artış sağlandı."

Kızılkaya, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen "Uyuma" mobil uygulamasının önemine de değinerek, herkesin bu uygulamayı indirerek çevresindeki olumsuzlukları güvenlik güçlerine hızlıca bildirmelerini istedi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlisi tarafından bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolüne ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Programın sonunda, Kızılkaya ve beraberindekiler, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından hazırlanan bağımlılıkla mücadele stantlarını gezdi.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

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