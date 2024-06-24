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Siirt'te anız yangınında hasar tespiti yapıldı

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Siirt'te meydana gelen anız yangını sonucunda hasar tespiti yapıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yangından etkilenen alanları inceledi ve hasadın tamamlandığı, sadece 15 dönümlük mercimek alanının yandığı belirlendi. Maddi hasarın az olduğu bildirildi.

Siirt'te anız yangını çıkan alanlarda hasar tespiti yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürlüğü teknik elemanları ve jandarma personelinden oluşan hasar tespit ekiplerinin, anız yangınından etkilenen ekili alan ve fıstık bahçelerini incelediği belirtildi.

???????Hasat sonuna kadar kontrol amaçlı arazi denetimlerinin devam edeceği ifade edilen açıklamada, anızdan etkilenen alanların tamamında hasadın tamamlanıp ürünün kaldırıldığı, sadece hasadı yapılmayan 15 dönümlük mercimek alanının yandığının belirlendiği bildirildi.

Rüzgarın etkisiyle tamamen yanan 5 ila 7 yaş arası fıstık ağaçlarının sayısının 100 civarında olduğu aktarılan açıklamada, anız alanı büyük olmasına karşılık ürün kaldırıldığı için maddi hasarın az olduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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