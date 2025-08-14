Siirt'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Siirt'te çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 25 dönüm alan zarar gördü ve çıkış nedeni araştırılıyor.

SİİRT'te çıkan anız yangını, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 dönüm alan zarar gördü.

Siirt Doğan Mahallesi'ndeki bir arazide, öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 25 dönüm alanın zarar gördüğü belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
