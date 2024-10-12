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Siirt'te Anız Yangını: 8 Bin Dönüm Zarar Gördü

Siirt'te Anız Yangını: 8 Bin Dönüm Zarar Gördü
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Siirt'te çıkan anız yangınında, 8 bin dönümlük alan zarar gördü. Yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle 4 saatte kontrol altına alındı.

SİİRT'te çıkan anız yangınında, 8 bin dönümlük alan zarar gördü.

Kent merkezine bağlı Aktaş köyünde dün saat 18.00 sıralarında anız yangını çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 5 araç ile İl Jandarma Komutanlığı'na ait 1 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile 4 saatte söndürüldü, 8 bin dönümlük alan, yangında zarar gördü.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Jandarma 3-sayfa İtfaiye Güncel Tarım Çevre Yaşam Siirt

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