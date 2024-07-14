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Siirt'te anız yakan kişiye 57 bin 990 lira ceza kesildi

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Siirt'te anız yakma yasağına aykırı davranan bir kişiye 57 bin 990 lira idari para cezası uygulandı.

Siirt'te anız yakan kişiye 57 bin 990 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Gökçebağ beldesi Yeni Mahalle Birmahor mevkisinde anız yangını ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Ekipler, O.U'nun mahalle girişinde 30 dönüm araziyi ateşe verdiğini tespit etti.

Anız yakma yasağına aykırı davranan O.U'ya dönüm başına 1933 lira olmak üzere toplam 57 bin 990 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Güncel

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