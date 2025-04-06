Siirt'te Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı Kutlandı

Siirt'te kamu kurumları Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, mesajında, Anadolu Ajansının, kurulduğu 6 Nisan 1920'den bu yana Türkiye'nin sesi, gözü ve hafızası olmayı başararak, güvenilir haberciliğin öncüsü bir kurum haline geldiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın Milli Mücadele döneminde üstlendiği tarihi görevi hem yurt içinde hem de uluslararası alanda güçlü bir medya kuruluşuna dönüşerek devam ettirdiğini ifade eden Şanverdi, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı, tarafsız, doğru ve hızlı habercilik anlayışıyla milletimizin haber alma hakkını en iyi şekilde gözetmiş, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine büyük katkı sağlamıştır. Bu vesileyle Anadolu Ajansının tüm çalışanları ve emeği geçenleri tebrik ediyor, 105. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum."

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da AA'nın kuruluşunun 105. yılı kutlanarak, "Milli Mücadelenin en zorlu günlerinde, milletimizin haklı sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan Anadolu Ajansının 105 yıllık birikimiyle nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyor, tüm çalışanlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.