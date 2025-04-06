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Siirt'te Anadolu Ajansı'nın 105. Yılı Kutlandı

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AK Parti ve MHP Siirt İl Başkanları, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı. Her iki başkan da AA'nın güvenilir haberciliğine ve başarılarına vurgu yaptı.

AK Parti Siirt İl Başkanı Bahri Caner Özturan ve MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla kutlama mesaj yayımladı.

Özturan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, değişen dünyanın habercisi olan ve 13 dilde yayın yapan, 137 ülkede faaliyet gösteren Anadolu Ajansını kutladığını belirtti.

AA'nın başarılarının devamını dileyen Özturan, dünya genelinde güvenilir haberin adresi haline gelen Anadolu Ajansı yönetimi ve çalışanlarını tebrik ettiğini ifade etti.

MHP Siirt İl Başkanı Cengizhan Tükenmez de mesajında, güvenilir, tarafsız, doğru ve ilkeli haberciliği her şartta ve zorlukta en güzel şekilde icra eden Anadolu Ajansının 105. kuruluş yılını kutladığını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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