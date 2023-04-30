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Siirt'te ambulans uçak rahatsızlanan bebek için havalandı

Siirt'te ambulans uçak rahatsızlanan bebek için havalandı

Güncel Haberler

Siirt'te rahatsızlanan 1,5 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

Siirt'te rahatsızlanan 1,5 yaşındaki bebek, ambulans uçakla Ankara'ya götürüldü.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen 1,5 yaşındaki Y.B'nin ateşli havale geçirdiği tespit edildi.

Tedavisine Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam edilmesi kararı alınması üzerine bebek, ambulansla Batman Havalimanı'na götürüldü.

Bebek, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara'ya gönderildi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Ankara Bebek Siirt Güncel Haberler

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