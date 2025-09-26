Siirt'te Alzheimer Hastası Ramazan Batur'u Arama Çalışmaları 10. Günde de Devam Ediyor
Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 82 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur'u bulmak için 10 gündür süren arama çalışmaları, 125 kilometrekarelik bir alanda devam etmekte. Ekipler, termal hava araçları ve iz takip köpekleriyle tarama yapıyor.
SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ramazan Batur'u (82) arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürüyor. Çalışmalarda bugüne kadar 125 kilometrekare alanda tarama yapıldı.
Alzheimer hastası Ramazan Batur, 17 Eylül'de saat 15.00 sıralarında, Karabağ köyündeki evinden ayrıldı ve bir daha dönmedi. Ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. AFAD koordinesinde başlatılan ve 10'uncu gününde süren çalışmalar, jandarma, Kızılay, İHH, Umut Kervanı, Eruh Arama ve Kurtarma ekibi ve Hak Arama Kurtarma ekipleri ile vatandaşların da katılımıyla sürüyor. Ekiplerin iz takip köpeği, AFAD Genel Merkezi'nden gönderilen insansız termal hava aracı ve zırhlı araç gözetleme sistemleriyle sürdürdüğü arama çalışmalarında, bugüne kadar 125 kilometrekare alanda tarama yapıldığı belirtildi. Batur'a ait herhangi bir ize halen rastlanmadı.