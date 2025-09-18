Siirt'te Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Haberler

Siirt'in Kurtalan ilçesinde kaybolan 70 yaşındaki Alzheimer hastası Ramazan Batur için AFAD koordinasyonunda arama çalışmaları başlatıldı. Evinin yakınlarından ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Batur'un bulunması için ekipler seferber oldu.

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası Ramazan Batur'un (70) bulunması için AFAD koordinesinde arama çalışması başlatıldı.

Karabağ köyünde yaşayan Ramazan Batur, dün saat 15.00 sıralarında evden ayrıldı. Batur uzun süre geri dönmeyince yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye AFAD, jandarma, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, AFAD koordinesinde 1 müdahale aracı, 1 termal dron, 3 arama kurtarma timi, 20 jandarma ve 3 UMKE personeliyle köy çevresi ve bölgede arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

