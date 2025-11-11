Siirt'te Alacak Meselesi Yüzünden Silahlı Kavga: 5 Yaralı

SİİRT'te, iki grup arasında alacak meselesi yüzünden çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Barış Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminali mevkisinde meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma, büyüyüp taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada N.B. (36), A.B. (50), S.B. (52), V.B. (28) ve F.A. (73) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.