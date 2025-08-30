Siirt'te Akaryakıt Yüklü Tankerin Lastiği Yandı
Siirt'te akaryakıt yüklü bir tankerin lastiği, akaryakıt istasyonuna girişte alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
1) SİİRT'TE AKARYAKIT YÜKLÜ TANKERİN LASTİĞİ YANDI
SİİRT'te akaryakıt yüklü tankerin, akaryakıt istasyonuna girdiği sırada lastiği alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Olay, gece saatlerinde Siirt-Kurtalan karayolu üzerinde bulunan Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 72 AAC 719 plakalı yakıt tankerinin şoförü, akaryakıt istasyonu girişinde tekerleklerinden çıkan dumanı fark etti. Şoförü, tankeri yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel