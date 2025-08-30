Siirt'te Akaryakıt Yüklü Tankerin Lastiği Yandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te akaryakıt yüklü bir tankerin lastiği, akaryakıt istasyonuna girişte alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.

1) SİİRT'TE AKARYAKIT YÜKLÜ TANKERİN LASTİĞİ YANDI

SİİRT'te akaryakıt yüklü tankerin, akaryakıt istasyonuna girdiği sırada lastiği alev alarak yandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Siirt-Kurtalan karayolu üzerinde bulunan Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 72 AAC 719 plakalı yakıt tankerinin şoförü, akaryakıt istasyonu girişinde tekerleklerinden çıkan dumanı fark etti. Şoförü, tankeri yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde

Fenerbahçe'yi bekleyen büyük tehlike! Kerem'in kaderi Galatasaray'ın elinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küçük Sırlar'ın Arzu'su İpek Karapınar dünyaevine girdi

Ünlü oyuncu evlendi! Masal gibi tören
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.