Siirt'te Akaryakıt Yüklü Tankerin Lastiği Alev Aldı
Siirt'te seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerinin lastiği, akaryakıt istasyonu girişinde alev alarak yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Olay, gece saatlerinde Siirt-Kurtalan karayolu üzerinde bulunan Siirt Üniversitesi Kezer Yerleşkesi mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki 72 AAC 719 plakalı yakıt tankerinin şoförü, akaryakıt istasyonu girişinde tekerleklerinden çıkan dumanı fark etti. Şoförü, tankeri yolun kenarına çekerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel