Siirt'te akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü

Siirt'te bir akaryakıt istasyonunda bulunan elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay, Siirt-Kurtalan karayolunda bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle akaryakıt istasyonunun elektrik panosu alev aldı. Fark eden çalışanlar, çıkan yangına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında elektrik panosu kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - SİİRT