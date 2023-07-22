Siirt'te akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü
Güncel Haberler
Siirt-Kurtalan kara yolundaki akaryakıt istasyonunun elektrik panosunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında elektrik panosu kullanılamaz hale geldi.
Siirt'te akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Siirt-Kurtalan kara yolundaki akaryakıt istasyonunun elektrik panosunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tahliye işlemlerinin ardından yangını kontrol altına aldı.
Yangında, elektrik panosu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel