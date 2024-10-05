Üye Girişi
Haberler

Siirt'te Akabe Yolunda Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşünde katılımcılar, 3 bin 500 yıllık Akabe yolunu keşfetti. Vali Kemal Kızılkaya, etkinliğe yoğun katılım olduğunu belirtti.

Siirt'te, "Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali" kapsamında 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe katılanlar, eski E Tipi Kapalı Cezaevi önünden başlayarak Akabe yolundan Botan Vadisi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzası yakınlarına kadar yürüdü.

Etkinliğe katılan Vali Kemal Kızılkaya, AA muhabirine, festival kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne yoğun katılım sağlandığını söyledi.

Akabe yolunda tarihi bir yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Tarihi Akabe yolunda yürüyüşte gençlerimizle, doğaseverlerimizle birlikteyiz. Dünya üzerinde üç Akabe yürüyüş yolu olarak bilinen güzergah vardır. Bunlardan biri Hicaz Yarımadası'nda, biri Sina Yarımadası'nda, bir diğeri de Siirt'te, ülkemizde bulunuyor. Akabe tarihi yürüyüşünü canlandırmak, aynı zamanda doğaseverlere tanıtmak, bu anlamda ilimizde yeni bir etkinlik yapmak için buradayız. Bu vesileyle fıstık sezonunun bereket getirmesini diliyorum."

Yürüyüşte bölgenin doğal güzelliklerini yakından keşfetme imkanı bulan katılımcılar, alanda kısa bir molanın ardından aynı istikametten dönerek geziyi sonlandırdı.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Kültür Sanat Festival Etkinlik Kültür Güncel siirt Yaşam Doğa

DEM Partililerle neden tokalaştı? Bahçeli'den ezber bozan sözler

Bahçeli'den ezber bozan sözler

 İki kadını vahşice katleden 'sur canisi'nin babası konuştu: Biri sevgilisi, diğeri arkadaşıydı

Babası, sur canisini anlattı

 Beyoğlu sapığından pes dedirten savunma: Cebine para sıkıştırdım

Görüntülere rağmen yalan söyledi
Vatandaşa neler yedirmişler neler! İşte gıdada yapılan hilelerin illere göre dağılımı

Hangi il/ilçede vatandaşa ne yedirdiler? İşte bakanlığın listesi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Hüseyin Kankaya kimdir? Hüseyin Kankaya kaç yaşında, nereli?
title