Siirt'te Akabe Yolunda Doğa Yürüyüşü Düzenlendi

Siirt'te, "Siirt Fıstığı Doğa ve Kültür Festivali" kapsamında 3 bin 500 yıllık Akabe yolunda doğa yürüyüşü düzenlendi.

Valilik himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organize edilen etkinliğe katılanlar, eski E Tipi Kapalı Cezaevi önünden başlayarak Akabe yolundan Botan Vadisi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı havzası yakınlarına kadar yürüdü.

Etkinliğe katılan Vali Kemal Kızılkaya, AA muhabirine, festival kapsamında düzenlenen doğa yürüyüşüne yoğun katılım sağlandığını söyledi.

Akabe yolunda tarihi bir yolculuk yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Tarihi Akabe yolunda yürüyüşte gençlerimizle, doğaseverlerimizle birlikteyiz. Dünya üzerinde üç Akabe yürüyüş yolu olarak bilinen güzergah vardır. Bunlardan biri Hicaz Yarımadası'nda, biri Sina Yarımadası'nda, bir diğeri de Siirt'te, ülkemizde bulunuyor. Akabe tarihi yürüyüşünü canlandırmak, aynı zamanda doğaseverlere tanıtmak, bu anlamda ilimizde yeni bir etkinlik yapmak için buradayız. Bu vesileyle fıstık sezonunun bereket getirmesini diliyorum."

Yürüyüşte bölgenin doğal güzelliklerini yakından keşfetme imkanı bulan katılımcılar, alanda kısa bir molanın ardından aynı istikametten dönerek geziyi sonlandırdı.