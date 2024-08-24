Siirt'te AK Parti İl Başkanlığı Önünde Patlatılan Valiz Boş Çıktı

SİİRT'te AK Parti İl Başkanlığı il binası önündeki kaldırıma bırakılan valiz, polis tarafından fünye ile patlatıldı. Valiz boş çıktı.

Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesi 1754 Sokak'ta öğle saatlerinde AK Parti İl Başkanlığı binası önünde kaldırıma bırakılan valizi görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve bomba imha uzman ekipleri sevk edildi. Polis, bölgeye güvenlik şeridi çekerek, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanı da koruyucu kıyafetlerini giyerek valizi fünye ile kontrolü şekilde patlattı. Valiz boş çıktı, cadde yeniden trafiğe açıldı.