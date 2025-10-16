Siirt'te Aile Temalı Resim Şenliği Coşkusu

Siirt'te bu yıl "Aile" temasıyla gerçekleştirilen resim şenliğine katılan 1500 öğrenci hayallerini kağıda çizdi.

Mehmetçik İlkokulu tarafından çocuklara resim çizmeyi sevdirmek amacıyla her yıl düzenlenen şenlik, 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesi dolayısıyla bu yıl "Aile" temasıyla gerçekleştirildi.

Okul bahçesinde yapılan etkinliğe katılan 1500 öğrenci, gruplar halinde her biri 10 metre uzunluğundaki kağıtlara resim yaptı.

Velilerin de katıldığı şenlikte, öğretmen, öğrenci ve veliler müzik eşliğinde halay çekti.

Okul Müdürü Selami Eroğlan, her yıl geleneksel olarak düzenledikleri resim şenliğini bu yıl "Aile" temasıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Velilerin de destek verdiği şenliğe yoğun katılım olduğunu dile getiren Eroğlan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu yılı 'Aile Yılı' olarak ilan etmesiyle biz de aile sevgisini tema olarak belirleyip 'aile' ile ilgili çalışmalar yaptık. Öğrencilerimiz ve velilerimiz bu çalışmalardan çok mutlu."

Okulda sınıf öğretmeni Sefa Tuaç, aile sevgisi ve aile bağlarının güçlü olması amacıyla düzenledikleri etkinliğin coşku içinde geçtiğini ifade ederek, öğrencilerin aynı temada buluşup, "aile bilincini" kağıtlara aktardıklarını işaret etti.

Öğrencilerden Esila Demirhan da kağıda mutlu bir aile çizdiğini belirtti. Demirhan, şöyle konuştu:

"Burada mutluluğun resmini çiziyoruz. Yani mutluluk 'aile' demek. Arkadaşlarımla çok mutlu aile resimleri çiziyoruz. Çok güzel mutluluk tablosu yapıyoruz."

Öğrencilerden Emine Azra Atav, resim çizerek doyasıya eğlendiklerini söyledi.

Velilerden Gülşen Özil, veliler olarak bu tür etkinlikleri desteklediklerini dile getirerek, emeği geçen herkesi kutladı.

Programa, Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz da katıldı.