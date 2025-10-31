Haberler

Siirt'te Aile İçinde Kanlı Olay: Hamile Kadın ve Amca Öldürüldü

Siirt'te Aile İçinde Kanlı Olay: Hamile Kadın ve Amca Öldürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir adam, hamile eşini ve amcasını silahla öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini yaraladı. Olay sonrası zanlı tutuklandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir kişi, hamile eşini ve amcasını silahla öldürdü, annesi, diğer amcası ve yengesini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, Fırat Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Onur A. (32), sabaha karşı evlerinde henüz bilinmeyen nedenle 3 aylık hamile olduğu öğrenilen eşi Mine A'yı (27) tabancayla vurdu.

Onur A, silah sesini duyarak eve gelen annesi Mualla (50), amcaları Özgür (43) ve Fikret (45) ile yengesi Nurşen A'ya (41) da silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, saldırganın eşi Mine ve amcası Özgür A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Saldırıda ağır yaralanan diğer 3 kişi, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, olay yerinde şüpheliyi kullandığı silahla yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Zanlı Onur A. ve Mine A'nın çocukları, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruma altına alındı.

Cenazeler, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından ilçenin Konakpınar köyü mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, aileye başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
Katliam görüntüleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurulmalı

Katliam görüntüleri Erdoğan'ı isyan ettirdi: Derhal durdurun
Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu

32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşları sel oldu
Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret

Bütçe Komisyonu'nda gerginlik! Numan Kurtulmuş salonu terk etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor

Bir dönemin efsane telefon markası Türkiye'ye geri dönüyor
Kızılcık Şerbeti'nde fırtına dinmiyor: Sıla Türkoğlu'ndan şaşırtan karar

Başroldeki isim diziden ayrılıyor
Jose Mourinho'dan ayrılık cevabı

Benfica macerası sona mı eriyor?
Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu! Şampiyon hoca geri döndü

Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli! Şampiyon hoca geri döndü
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı

Bahisçi hakemlerin cezaları açıklandı! 149 ismin hakemliği bitti
4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartman sakini: Evimiz hasar aldı, gidecek yerimiz yok

Türkiye'yi sarsan faciada dehşeti yaşadılar: Gidecek yerimiz yok
Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı

Valiz içinde cesedi bulunan Ayşe Tokyaz'ın otopsi raporu çıktı
İETT otobüsünde bıçakla dehşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

İETT otobüsünde dehşet! Ortalık kan gölüne döndü
Cardi B'nin canlı yayındaki hijyen itirafı şaşkınlık yarattı

Ünlü ismin canlı yayındaki itirafı şaşkınlık yarattı
Abraham, Galatasaraylı minik taraftarla fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu

Galatasaraylı minikle fotoğraf çektirdi! Yaptığı hareket gündem oldu
Pazartesi açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı

Pazartesi günü açıklanacak veri öncesi Bakan Şimşek'ten kritik mesaj
Kartalkaya davasında karar çıktı! Halit Ergül dahil 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis

Kartalkaya davasında karar çıktı! 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.