Siirt'te Aile Festivali Coşkusu

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Aile Festivali" gerçekleştirildi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Bir Balon Yeter" temasıyla düzenlenen festivale aileleriyle katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Renkli balonlarla süslenen alanda çocuklar için yüz boyama ve oyun etkinlikleri düzenlendi, palyaço gösterisi sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurum olarak yıl boyunca "Aile Yılı" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bugün de "Bir Balon Yeter" temasıyla düzenledikleri festivale yoğun katılım sağlandığını söyledi.

Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Sidar, "Aile güçlü olursa toplumlar güçlü olur. Güçlü toplumlar güçlü ülkeler oluşturur. Bu balonlar ailelerin mutluluğunu ve çocuklarımızın gülümsemesini temsil ediyor. Dileğimiz odur ki, yükseklerde olan balonlar gibi ailelerimiz arasındaki bağlar da güçlü, kuvvetli ve güvenilir olur. Yoğun katılımlı bir festival düzenliyoruz. Ailelerimiz, çocuklarımız rengarenk. Herkes çok mutlu. Burada büyük bir coşku var." dedi.

Etkinliğe kızıyla katılan Arzu Korkmaz Harman da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Aile Yılı' ile ilgili güzel bir etkinlik yaşadık. Çok güzel bir çalışma olmuş, her taraf renkli balonlarla süslenmiş, çocuklar burada mutlu." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Havin Cebe ise etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu belirtti.

Cebe, "Yüzümü boyattım çok eğlenceli oldu. Oyunlar oynadım, şarkılar söyledim." diye konuştu.

Festivaldeki oyunlarla eğlendiklerini dile getiren Asel Barlık da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.