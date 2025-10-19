Haberler

Siirt'te Aile Festivali Coşkusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Aile Festivali'nde çocuklar eğlenceli etkinliklerle dolu bir gün geçirdi. 'Bir Balon Yeter' temasıyla düzenlenen festivale yoğun ilgi gösterildi.

Siirt'te Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünce "Aile Festivali" gerçekleştirildi.

Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda "Bir Balon Yeter" temasıyla düzenlenen festivale aileleriyle katılan çocuklar doyasıya eğlendi.

Renkli balonlarla süslenen alanda çocuklar için yüz boyama ve oyun etkinlikleri düzenlendi, palyaço gösterisi sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar, kurum olarak yıl boyunca "Aile Yılı" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bugün de "Bir Balon Yeter" temasıyla düzenledikleri festivale yoğun katılım sağlandığını söyledi.

Ailenin toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Sidar, "Aile güçlü olursa toplumlar güçlü olur. Güçlü toplumlar güçlü ülkeler oluşturur. Bu balonlar ailelerin mutluluğunu ve çocuklarımızın gülümsemesini temsil ediyor. Dileğimiz odur ki, yükseklerde olan balonlar gibi ailelerimiz arasındaki bağlar da güçlü, kuvvetli ve güvenilir olur. Yoğun katılımlı bir festival düzenliyoruz. Ailelerimiz, çocuklarımız rengarenk. Herkes çok mutlu. Burada büyük bir coşku var." dedi.

Etkinliğe kızıyla katılan Arzu Korkmaz Harman da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Aile Yılı' ile ilgili güzel bir etkinlik yaşadık. Çok güzel bir çalışma olmuş, her taraf renkli balonlarla süslenmiş, çocuklar burada mutlu." ifadelerini kullandı.

Çocuklardan Havin Cebe ise etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu mutluluğu belirtti.

Cebe, "Yüzümü boyattım çok eğlenceli oldu. Oyunlar oynadım, şarkılar söyledim." diye konuştu.

Festivaldeki oyunlarla eğlendiklerini dile getiren Asel Barlık da etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
İsrail ordusu: Gazze'nin güneyindeki Hamas hedeflerine saldırı dalgası başlattık

İsrail ordusu, Gazze'de yeni saldırı dalgası başlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar

Depremden sonra mağarada yaşamaya başlayan adamı yıkan karar
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı
Roberto Mancini Premier Lig'e geri dönüyor

Roberto Mancini geri dönüyor
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Büyük umutlarla gelmişti! Fenerbahçe'den çok konuşulacak Jhon Duran kararı

Büyük umutlarla gelmişti! Jhon Duran için çok konuşulacak karar
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Fenerbahçe Beko, ezeli rakibi Galatasaray MCT Technic'i deplasmanda devirdi

Derbide kıyasıya mücadele! Kazanan belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.