Siirt'te AFAD Gönüllüleri Kimlik Kartı Dağıtıldı

Siirt'te "Afad Destek Gönüllüleri Kimlik Kartı Dağıtım Töreni" düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen program, afet konulu tanıtım videosunun izlenmesiyle başladı.

Vali Kemal Kızılkaya, programda yaptığı konuşmada, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde orman yangınına müdahale ederken şehit olan 10 kişiye Allah'tan rahmet diledi.

Gönüllülüğün insanın varlığını anlamlandıran, ahlakla yoğrulmuş kutsal bir değer olduğunu belirten Kızılkaya, "Sizler bu değerin adanmış temsilcilerisiniz. Gönüllülük, medeniyetimizin ve insanlığımızın en kadim miraslarındandır. Bugün burada, milletimizin vicdanını ayakta tutan gönüllülerimizle bir aradayız. İyi ki varsınız, gönülden gönüle uzanan yollar açıyorsunuz." dedi.

Afad'ın yürüttüğü "destek gönüllülüğü" sisteminin bir seferberlik ruhuna dönüştüğünü dile getiren Kızılkaya, afet anlarında olduğu kadar afet öncesi ve sonrasında da en güçlü dayanışma örneklerini ortaya koyan bu gönüllülük hareketinin toplumun umut kaynağı olduğunu söyledi.

Afetlerle mücadelede en büyük gücün bilgi, donanım ve insan kaynağı olduğunu aktaran Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Sizler bu zincirin en kıymetli halkasısınız. Ülkemizde gönüllülük, kamu kurumlarımızın, sivil toplum kuruluşlarımızın ve vakıflarımızın eliyle yaşatılmaktadır. 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. O günün acısı tarifsizdi ama bizi ayakta tutan şey, dayanışma ruhuydu."

AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül de toplum olarak her zaman afetlere hazırlıklı olunması gerektiğini belirtti.

Programda 56 AFAD gönüllüsüne kimlik kartları verildi, akredite olan İHH Arama Kurtarma ekiplerine omuz peçi takılarak, plaketleri takdim edildi.

AFAD envanterine dahil edilen makine ve ekipmanların tanıtılmasıyla program sona erdi.

Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Özmen, AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, AK Parti İl Başkanı Bahri Caner Özturan, kurumların temsilcileriyle arama kurtarma ekipleri ve gönüllüler katıldı.