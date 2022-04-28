Siirt'te Adalet-Sen Şubesince adliye önünde basın açıklaması yapıldı - Haberler

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Siirt'te Adalet-Sen Şubesince adliye önünde basın açıklaması yapıldı

AA - Recep Çelik - Güncel
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Siirt'te Adalet-Sen Şubesince adliye önünde basın açıklaması yapıldı

Siirt'te Adalet-Sen Şubesi üyelerince adliye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te Adalet-Sen Şubesi üyelerince adliye binası önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Sendika üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Adalet Sen İl Temsilcisi Zekeriya Balkı, yargı çalışanlarının şartlarının iyileştirilmesi çağrısında bulundu.

Yargı çalışanlarının her türlü zor çalışma koşulları ve iş yüküne rağmen üstün bir özveriyle görev yaptığını dile getiren Balkı, "Yargı çalışanları için adalet hizmetleri sınıfının oluşturulması, çalışanların 3600 ek göstermeden faydalanmaları, Adalet Bakanlığında sözleşmeli olarak istihdam edilen meslektaşlarımızın kadroya geçilmesi ve enflasyon farkının maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

AA / Recep Çelik - Güncel

Sendika, Adalet, Yargı, Siirt, Güncel, Haberler

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