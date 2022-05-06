Siirt'te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, "hırsızlık" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.A'nın kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

F.A. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siirt, Güncel, Haberler

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