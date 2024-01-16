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Siirt'te 9 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

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Siirt'te yapılan bir uygulama noktasında durdurulan araçta ve şüphelinin adresinde yapılan aramada toplamda 9 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

SİİRT'te uygulama noktasında durdurulan bir araçta ve şüphelinin adresinde yapılan aramada 9 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesine bağlı Ziyaret kontrol noktasında M.Ş. ve S.F.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan aramada 8 kilo 215 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili devam eden çalışmalarda S.F.'nin Van'daki adresinde yapılan aramada 1 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Narkotik Suçlar Tutuklama Cezaevi Gözaltı Güncel Haberler

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