Siirt'te 9 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

SİİRT'te uygulama noktasında durdurulan bir araçta ve şüphelinin adresinde yapılan aramada 9 kilo 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Baykan ilçesine bağlı Ziyaret kontrol noktasında M.Ş. ve S.F.'nin içinde bulunduğu aracı durdurdu. Yapılan aramada 8 kilo 215 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili devam eden çalışmalarda S.F.'nin Van'daki adresinde yapılan aramada 1 kilo 35 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.F. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.Ş. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)