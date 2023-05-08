SİİRT'TE 8 AYDA PKK/KCK OPERASYONLARINDA 6 TUTUKLAMA

SİİRT'te son 8 ayda terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 6'sı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, son 8 ayda yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı, 75 şüpheli hakkında ise adli işlem yapıldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı, 'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'terör örgütü propagandası yapma' suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Batman M ve T tipi cezaevlerine gönderildi. 6 şüpheli ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)