Siirt'te 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

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Siirt'te 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

KURTALAN, SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kurtalan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Uyuşturucu kullanmaktan aranması ve hırsızlık suçundan hakkında 7 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.C'nin Kurtalan ilçesinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İ.C. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Narkotik, Kurtalan, Siirt, Güncel, Haberler

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