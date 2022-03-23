Siirt'te 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "yağma" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında Alan Mahallesi'nde yakalanan R.E. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.