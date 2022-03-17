Siirt'te 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "hırsızlık" suçundan aranan ve hakkında 7 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.A'nın kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan U.A. emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.