Siirt'te 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı

SİİRT'te 7 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, 16.30 sıralarında Yeni Mahalle'de bulunan bir sitede meydana geldi. 7 katlı binanın 3'üncü katındaki Onur D.'ye ait dairede, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)