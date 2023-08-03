Siirt'te 7 Ayda 182 Şüpheli Gözaltına Alındı

Siirt'te çeşitli suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 182 şüpheliden 115'i tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ve ilgili birimlerin koordinasyonunda yapılan operasyonlarda kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı ve hırsızlık gibi suçların failleri yakalandı.

Siirt'te çeşitli suçlara yönelik 7 ayda gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 182 şüpheliden 115'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve ilgili birimlerin koordinasyonunda, 1 Ocak ile 3 Ağustos tarihlerinde çeşitli suçların aydınlatılmasına yönelik çalışma yapıldı.

"Kasten öldürme", "Çocuğun cinsel istismarı" ve "hırsızlık" gibi suçların faillerinin yakalanması için güvenlik güçlerince 75 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 131 kişi gözaltına alındı.

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında arama kaydı bulunan zanlıların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada da 51 şüpheli kişi yakalandı.

Jandarmada işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 182 şüpheliden 115'i tutuklandı, 67'si adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.