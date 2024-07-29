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Siirt'te 7.5 kilo esrar ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 7 kilo 500 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Kurtalan Jandarma Suç Araştırma Timi ekiplerince, Gözpınar Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki Akdoğan mezrasında S.A'ya ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

Aramalarda 7 kilo 500 gram kubar esrar, boyları 30 santimetre ile 1 metre aralığında değişen 20 kök kenevir, ruhsatsız 2 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.A, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Güncel

Kurtalan Siirt Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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