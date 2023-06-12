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Siirt'te 65 dönüm buğday ekili alan yandı

Siirt'te 65 dönüm buğday ekili alan yandı

Güncel Haberler

Siirt'te çıkan yangında yaklaşık 65 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Siirt'te çıkan yangında yaklaşık 65 dönümlük buğday ekili alan zarar gördü.

Merkez Aktaş köyünde Mehmet Ali Çelikbaş'a ait buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine Siirt Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Köylüler de traktör ve iş makineleriyle yangına müdahale etmeye çalıştı.

Yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü.

Yangında, yaklaşık 65 dönüm buğday ekili alan ile köy mezarlığı zarar gördü.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel

Siirt Güncel Haberler

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