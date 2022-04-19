Siirt'te 6 yıl 8'er ay hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te 6 yıl 8'er ay hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te 6 yıl 8'er ay hapis cezasıyla aranan 3 hükümlü yakalandı

Siirt'te haklarında 6 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te haklarında 6 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca, "tehdit, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından aranan ve haklarında 6 yıl 8'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K. G.R.Y. ve Ş.S'nin kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Ekipler tarafından yakalanan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title