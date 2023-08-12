Siirt'te 52 Saat Süren Orman Yangını Söndürüldü

Siirt'in Pervari ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman İşletme İl Müdürlüğü ve güvenlik güçlerinin yoğun çabaları sonucu 52 saat sonra söndürüldü.

Yangın, ilçeye bağlı Doğan köyü Karamık mezrasındaki ormanlık alanda çıktı. Yangını fark eden köylülerin yetkililere haber vermesi üzerine Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla Siirt ve çevre illerin Orman İşletme Müdürlüklerinden 5 arazöz, İl Özel İdaresinden 3 iş makinesi, İl Jandarma

Komutanlığı ve güvenlik korucularından oluşan 100 personel bölgeye sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu 52 saat sonra yangın söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında 3 orman işçisi dumandan etkilendi. Hastaneye sevk edilen işçiler, ayakta tedavileri yapıldıktan sonra taburcu edildi. Yangında 5 dönüm meşelik orman arazisi zarar gördü. - SİİRT