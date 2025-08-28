Siirt'te 50 Üreticiye Marul ve Karnabahar Fidesi Dağıtımı

Siirt'te 50 üreticiye marul ve karnabahar fidesi dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, tarım arazilerinin etkin kullanımı kapsamında "Marul ve Karnabahar Üretim Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında Siirt Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen etkinlikle proje tutarı 1 milyon 286 bin 250 lira olan 50 üreticiye 260 bin marul ve 25 bin karnabahar fidesi dağıtıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şanverdi, Siirt'in tarımsal üretimi geliştirmek, kullanılmayan veya atıl durumdaki tarım arazilerini yeniden ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Yürütülen projeyle sebze üretimini desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Şanverdi, "Bu proje ile özellikle küçük ölçekli gelir düzeyi düşük, üretim imkanları kısıtlı olan aile işletmelerimizin yanında olmayı hedefliyoruz. Dağıtımı yapılan marul ve karnabahar fideleriyle hem üreticimizin kazancını artırmayı hem de tarımsal üretimi çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.