Siirt'te 5 yılda 349 milyon 724 lira evde bakım ödemesi yapıldı

Siirt'te 3 bin 500 kişi, evde bakım ödeneği ile desteklendi.

Siirt'te 3 bin 500 kişi, evde bakım ödeneği ile desteklendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bakımını sağlayamayan, günlük yaşam aktivitelerini yapmakta başkalarının yardımına ihtiyaç duyan bağımlı engelli bireylerin bakımını üstlenen kişilere evde bakım ücreti ödemesi yapılmaya devam edilmektedir.

Bu kapsamda son 5 yılda 349 milyon 724 bin 784 lira evde bakım ödemesi yapıldı.