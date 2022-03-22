Siirt'te 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca "yağma" suçundan aranan ve hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.E'nin kentte olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Alan Mahallesi'nde yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.