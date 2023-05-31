Siirt'te 5 özel birey temsili askerlik eğitimini tamamladı

Siirt İl Jandarma Komutanlığında bir günlük askerlik eğitimini tamamlayan 5 özel birey, düzenlenen törenle yemin edip terhis belgelerini aldı.

Siirt'te 5 özel birey, 'Temsili Askerlik Uygulaması' çerçevesinde düzenlenen yemin töreniyle asker olmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadı. Siirt İl Jandarma Komutanlığına aileleriyle gelen özel bireyler, temsili askerlik için üniformalarını giydikten sonra tören alanındaki yerlerini aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından 5 özel birey yemin etti. Birliğe katılan ilk er tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Vali Hacıbektaşoğlu, "Evlatlarımızın yemin merasiminden gurur duyduk. İnşallah bu hatıralar evlatlarımızın hayatlarında güzel bir hatıra olarak kalacak. Törene katılan kardeşlerimizi ve ailelerini tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam diliyorum" şeklinde konuştu.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaparak özel bireyleri ve değerli ailelerini ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek temsili askerlik yapan erleri tebrik etti. Büyük, "Siirt İl Jandarma Komutanlığının misafiri ve onur kaynağı olan kahraman Mehmetçikler, şunu bilmelisiniz ki yaşama sımsıkı sarılmanız, içinizdeki umudu hiçbir zaman kaybetmemeniz ve hayata tutunma adına gösterdiğiniz azim ve özveri ile hepimize örnek teşkil ettiniz. Askerlik, her Türk gencinin arzu ettiği bir görevdir. Sizlere çok yakışan bu üniforma içerisinde, ettiğiniz kutsal askerlik yemini ile tam bir asker oldunuz. Şanlı Türk ordusunun şerefli birer neferi olarak, sizi aramızda görmekten dolayı mutluluk duyuyorum. Mehmetçiklerimizin kıymetli aileleri, kutsal askerlik hizmetinde bulunan evlatlarınızın gözlerindeki parıltıyı görüyor ve bunun haklı gururunu yaşıyorsunuz. Bu gençlerimize vatan savunmasında bir görev düştüğünde, imkan ve kabiliyetleri çerçevesinde diğer silah arkadaşlarından geri kalmayarak verilecek her görevi en iyi şekilde yerine getireceklerdir. Bu duygularla, ebediyete intikal eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor, hayattaki gazilerimize uzun ömürler diliyorum" dedi.

Duygusal anların da yaşandığı programın sonunda bir günlük temsili askerlik yapan askerlere Vali Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri tarafından terhis belgeleri törenle verildi.

Özel bireyler, terhis belgelerini alarak bir günlüğüne asker olmanın sevinç ve mutluluğunu yaşadı. Temsili askerlik uygulamaları çerçevesinde Siirt İl Jandarma Komutanlığının eğitimli köpekler ile yaptıkları gösteri ilgiyle izlendi. Köpeklerin eğitimci jandarma personeli ile yaptığı nefes kesen gösterisi tam not aldı. Eğitmenlerinden aldıkları komutları yerine getiren köpekler, özel bireylerin ve ailelerin büyük dikkatini çekti. Köpeklerle yaklaşık 5 dakika süren şovu izleyen özel birey askerler büyük sevinç yaşadı.

Törenin ardından Vali Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük ve protokol üyeleri, yemin eden özel birey askerler ve aileleriyle bir süre sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Tören, Mehmetçiklere ve ailelerine yapılan çeşitli ikramlarla sona erdi.

Törene, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, bazı kurum müdürleri, özel birey vatandaşlar ve aileleri katıldı. - SİİRT