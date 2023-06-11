Siirt'te 5 Kişi Baraj Gölünde Kurtarıldı

Siirt'te Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı gölünde sandalın batması sonucu suya düşen 5 kişi kurtarıldı. Baraj gölünde gezintiye çıkan 5 kişinin bulunduğu sandal henüz bilinmeyen nedenle battı. Suya düşen 5 kişi çevredekilerin de yardımıyla kurtarılarak, kıyıya ulaştırıldı. Olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık, UMKE jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kurtarılan kişiler kontrol amaçlı Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.