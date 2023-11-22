Siirt'te 478,85 gram metamfetamin ele geçirildi
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Siirt'te polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsa yapılan üst aramasında 478,85 gram metamfetamin maddesi bulundu. İki şüpheli gözaltına alındı.
Siirt'te polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahsa yaptığı üst aramasında 478,85 gram matemfetamin maddesi çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalara devam ediyor.
Çalışmalar sonucunda; Tınaztepe Mahallesi Sakıp Beygo Caddesi'nde bir şahsın üst aramasında 478, 85 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemleri devam ediyor. - SİİRT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel