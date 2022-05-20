Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı - Haberler

Siirt Atatürk Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Okul Müdürü Malik Kaçar, açılışta, okul bahçesinde 25 projenin sergilendiği fuara 20 öğretmenin görev aldığını söyledi.

Bilimsel, sosyal, teknolojik ve kültürel projelerin sergilendiği fuara yoğun katılım sağlandığını belirten Kaçar, şunları kaydetti:

"Bilimsel ve teknolojik olarak hazırlanan projelerde kullanılan araç gereçler 3D yazıcıda öğrencilerimiz tarafından üretilmiş, kodlamalar da yine öğrenciler tarafından yüklenmiştir. İlimizin kültürel mirasının da tanıtıldığı fuarda Siirt-Tillo yöresi halk hikayeleri de derlendi. Ayrıca fuarda görev alan öğrenciler bilimsel araştırma yöntemleri öğrenmeleri sağlanmıştır."