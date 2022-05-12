Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.
SİİRT (AA) - Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.
Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Sevda Onay, öğrenciler tarafından hazırlanan 18 projenin sergilendiğini söyledi.
Öğrencilerin TÜBİTAK projelerinde sürdürülebilir enerji kaynaklarına önem verdiğini belirten Onay, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde okulun kimya teknolojileri bölümünde dezenfektan üretimiyle salgınla mücadeleye destek sunulduğunu aktardı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenci ve velilerin katıldığı fuar, açılışın ardından stantların geçilmesi ve projelerin incelenmesiyle sona erdi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel