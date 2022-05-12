Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı

Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

SİİRT (AA) - Siirt Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi.

Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Sevda Onay, öğrenciler tarafından hazırlanan 18 projenin sergilendiğini söyledi.

Öğrencilerin TÜBİTAK projelerinde sürdürülebilir enerji kaynaklarına önem verdiğini belirten Onay, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminde okulun kimya teknolojileri bölümünde dezenfektan üretimiyle salgınla mücadeleye destek sunulduğunu aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrenci ve velilerin katıldığı fuar, açılışın ardından stantların geçilmesi ve projelerin incelenmesiyle sona erdi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Anadolu Lisesi, okul müdürü, Bilim Fuarı, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title