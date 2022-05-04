Siirt'te hakkında 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Siirt'te hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
F.A, Yeni Mahalle Muhammed Kıymaz Caddesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel