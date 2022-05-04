Siirt'te hakkında 4 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, Siirt İlamat ve İnfaz Bürosunca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'nın kentte bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

F.A, Yeni Mahalle Muhammed Kıymaz Caddesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.