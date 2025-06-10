Siirt'te 4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Yaralandı

Siirt'te 4 Yaşındaki Çocuk Pencereden Düşerek Yaralandı
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Siirt'te Algül Mahallesi'ndeki evlerinin ikinci katından düşen 4 yaşındaki Muhammed Siraç B. yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

Siirt'te 2. katındaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Algül Mahallesi'nde Muhammed Siraç B, ikinci kattaki evlerinin penceresinden düştü.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuk, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Recep Çelik - Güncel
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