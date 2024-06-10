Siirt'te 4 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Siirt'in Kurtalan ilçesinde bir binanın 6. katındaki evin penceresinden düşen 4 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde 6'ncı kattaki pencereden düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binanın 6. katında bulunan evin penceresinden D.Y. zemine düştü.
Ağır yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Küçük çocuk burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Çocuğun cenazesi otopsi için Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.