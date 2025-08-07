Siirt'te 4 Milyon Değerinde Kaçak Cep Telefonu Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te yapılan yol kontrolünde bir minibüste 4 milyon değerinde 258 gümrük kaçağı cep telefonu bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

SİİRT'te, yol kontrolünde durdurulan bir minibüste yapılan aramada 4 milyon değerinde 258 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol noktasında durdurulan bir minibüste yapılan aramada, yolcu olarak bulunan Y.Ö.'ye ait olduğu değerlendirilen koltuğun altı ve bagaj kısmında gizlenmiş, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 258 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Jennifer Lopez'i içeri almayan görevli için nihai karar çıktı

Jennifer Lopez'i mağazaya almayan görevli için nihai karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.