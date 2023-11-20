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Siirt'te 330 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı

Siirt'te çobanların uyudukları sırada 330 küçükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve 198 hayvan bulundu. Kayıp hayvanların bulunması için çalışmalar devam ediyor.