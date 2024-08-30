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Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı Coşkuyla Kutlandı

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Siirt'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı. Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Tören, askeri geçit töreni ile son buldu.

SİİRT'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

SİİRT'te 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102'inci yıl dönümü, coşkuyla kutlandı.

Kutlamalar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. 15 Temmuz Demokrasi meydanında devam eden törene, Vali Kemal Kızılkaya, Belediye Başkan Vekili Abdurrahman Çekin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Akyıldız, AK Parti Milletvekili Mervan Gül ve il protokolü katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okunması ile başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Valiliği temsilen yapılan günün anlam ve önemini belirten konuşmalardan sonra, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı tekvando ve folklor gösterimi yapıldı. Tören, askeri geçit töreni ile son buldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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