Siirt'te 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
 - Güncelleme:
Siirt'te 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Siirt'te hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.G'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

F.G, ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Asayiş, Siirt, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title