Siirt'te 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA - Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Siirt'te hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
SİİRT (AA) - Siirt'te hakkında kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi ekipleri, "hırsızlık" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 6 ay hapis cezası bulunan F.G'nin kentte olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
F.G, ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel